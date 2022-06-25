الكادر النسائي حاضر في مهام إرشاد حافلات الحجاج بمكة

وقال نائب مدير عام المكتب ياسر كردي: خطة المكتب لهذا العام اشتملت على عنصر نسائي وطني، تم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى معايير الجودة والأداء لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن المكتب يضم قرابة 40 سيدة موزعات لتنفيذ مهام وأعمال عدة في المكتب وداخل محطات استقبال الحافلات.