الكاميرات ترصد.. "العمليات الموحدة" بمكة يكشف عدد البلاغات وتفاصيلها

كشف ‏مدير مركز العمليات الموحدة ‏بمنطقة مكة المكرمة العقيد ‏محمد اللحياني، أن عدد البلاغات الواردة إلى مركز العمليات الموحدة، تجاوز 434 ألف مكالمة؛ أغلبها خَدَماتيّ واستفسارات، وتم تحويل البلاغات ذات الأهمية للجهات العلاقة للتعامل معها.