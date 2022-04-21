الكاميرات ترصد.. "العمليات الموحدة" بمكة يكشف عدد البلاغات وتفاصيلها

كشف مدير مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد اللحياني، أن عدد البلاغات الواردة إلى مركز العمليات الموحدة، تجاوز 434 ألف مكالمة؛ أغلبها خَدَماتيّ واستفسارات، وتم تحويل البلاغات ذات الأهمية للجهات العلاقة للتعامل معها.
وأضاف: "المركز يستقبل كل المكالمات الواردة على رقم الطوارئ (911)، وتم زيادة عدد العاملين في المركز واستقبال المكالمات بدقة عالية والتعامل معها باهتمام بالغ وبالذات في موسم العمرة فيما يتعلق بضيوف الرحمن في كافة مناطق مكة المكرمة والمسجد الحرام والطرق الموصلة إليه والتعامل معها بكل احترافية ومهنية".
وبيّن: "الكاميرات تتابع وترصد كل الأماكن في الحرم المكي وساحاته، وتقوم بمتابعتها على مدار الساعة وتقوم بدعم إدارة الحشود وتوثيق الأحداث والتنسيق والتكامل بين الجهات الأخرى المشاركة".
وتابع: "نقدم إحصائية مقارنة بأنواع البلاغات وأرقامها وأبرز المعلومات للجهات ذات العلاقة مستفيدين من قاعدة البيانات الموجودة".