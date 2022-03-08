الكاميرون تدعم طلب المملكة استضافة معرض "إكسبو" الدولي 2030

ونقل "قطان" خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية الكاميرون بالتقدم والازدهار، فيما حمّله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن بلاده تقف مع المملكة تجاه مختلف القضايا الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.