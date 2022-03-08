الكاميرون تدعم طلب المملكة استضافة معرض "إكسبو" الدولي 2030

استقبل رئيس الوزراء بجمهورية الكاميرون جوزيف ديون نغوت، في العاصمة ياوندي، اليوم، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.
ونقل "قطان" خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية الكاميرون بالتقدم والازدهار، فيما حمّله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن بلاده تقف مع المملكة تجاه مختلف القضايا الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.
وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأبدى خلال الاستقبال، دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبر المستشار بالديوان الملكي عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين البلدين.
وحضر الاستقبال، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الكاميرون عبدالرحمن بن إبراهيم الزبن.