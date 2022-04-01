"الكحيل": برامج "مسك" لجميع الشباب دون تمييز.. والأمير محمد بن سلمان هو الممول الوحيد

في نفس السياق، نفى "بدر الكحيل" أن تكون البرامج التي تقدمها "مسك" تستهدف فئة بعينها دون أخرى، مبيناً أن البعض يعتقد أن البرامج تستهدف شباباً لديهم مؤهلات عالية وسير ذاتية لامعة بالفعل، بالتالي هم لا يحتاجون إلى هذه البرامج، ورد "الكحيل" على ذلك قائلاً: "لدينا برامج مختلفة تناسب جميع الشرائح في المجتمع، سواء الشرائح العليا أو المتوسطة أو الأقل وهكذا، هدفنا هو تمكين الشباب بشكل عام، وليس فئة بعينها منهم، وهذا ما يحرص ويؤكد عليه دائماً سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله".