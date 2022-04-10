الكرة النارية.. كواليس التوهج الأزرق لسماء السعودية إثر نيزك مندفع

أما بالنسبة للونين الأزرق والأبيض، فيمكن أن يلعب التركيب السائد للنيزك دوراً مهماً في الألوان المرصودة للكرة النارية مع بعض العناصر التي تعطي ألواناً مميزة عند تبخرها، فعلى سبيل المثال ، ينتج الصوديوم لوناً أصفر ساطعاً، ويظهر النيكل باللون الأخضر، ويظهر المغنيسيوم باللونين الأزرق والأبيض، وهو ما شُوهد يوم أمس؛ لكن يمكن أن يكون أيضاً نتيجة لظروف الغلاف الجوي، أو حتى نتيجة للكاميرا - ولكن لعدم توافر تسجيلات من زوايا متعددة للشهاب الساطع، فهذا يجعل هذا التفسير أقل احتمالاً.