"الكشافة السعودية" تدعو منتسبيها لخدمة الحجاج إلى توثيق مبادراتهم التطوعية

دعت جمعية الكشافة العربية السعودية، اليوم الأحد، المُشاركين في معسكراتها العامة لخدمة الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى استثمار الفرصة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ورصد وتوثيق الساعات التطوعية لمبادراتهم التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، أن ذلك كعمل إضافي خلال تواجدهم بالمعسكرات.
ولفت إلى أن ذلك انطلاق من رسالة الجمعية في خدمة ضيوف الرحمن وتمكين الأعمال التطوعية المجتمعية المتاحة للكشافة والجوالة والقادة والرواد الكشفيين في موسم الحج الحالي بشكل فردي، أو بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة التي تربطها بالجمعية مذكرات تفاهم في خدمة الحجاج.
وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة التنفيذية للعمل التطوعي برئاسة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتسجيل بيانات ونوعية الفرص التطوعية والمتطوعين الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.
وأكد الدكتور الفهد أهمية المنصة الوطنية للعمل التطوعي كحاضنة مخصصة للعمل التطوعي على تشجيع ممارسيه، باعتبار ما يقومون به من أهم الجوانب الرئيسة في تنمية المجتمع وزيادة الانتماء له، ويؤدي إلى تعزيز الترابط والتلاحم بين أفراد المجتمع.
وبارك "الفهد" جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لنشر ثقافة العمل التطوعي من خلال تلك المنصة؛ للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو مليون متطوع.
ونوه إلى أن المنصة تتميز بعددٍ من الخصائص والمميزات؛ ومن أهمها: الربط بمركز المعلومات الوطني، ووصول المتطوعين للفرص التطوعية بكل يسر وسهولة، والحصول على إشعارات عن الفرص التطوعية وفق اهتمامات المتطوع، وتوفير فرص تطوعية تخصصية ذات أثر اجتماعي واقتصادي.