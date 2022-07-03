"الكشافة السعودية" تدعو منتسبيها لخدمة الحجاج إلى توثيق مبادراتهم التطوعية

ولفت إلى أن ذلك انطلاق من رسالة الجمعية في خدمة ضيوف الرحمن وتمكين الأعمال التطوعية المجتمعية المتاحة للكشافة والجوالة والقادة والرواد الكشفيين في موسم الحج الحالي بشكل فردي، أو بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة التي تربطها بالجمعية مذكرات تفاهم في خدمة الحجاج.