"الكشافة" تُشارك في فرضية إخلاء محطة قطار بمشعر مزدلفة

من جهته، أكد قائد عام المعسكرات سعيد محمد أبودهش، أن الكشافة جزء من منظومة عمل متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، ومشاركتهم مع الدفاع المدني من أولويات واجباتهم.