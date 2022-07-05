"الكشافة" تُشارك في فرضية إخلاء محطة قطار بمشعر مزدلفة

شاركت معسكرات الخدمة العامة بالمشاعر المقدسة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية، الاثنين، في تجربة فرضية إخلاء ازدحام من محطة القطار رقم "3" في مشعر مزدلفة.
نفذت فرضية الإخلاء، قوات الدفاع المدني المشاركة في موسم حج 1443هـ، مع عدد من الجهات ذات العلاقة.
وقال منسق الأمن والسلامة بمعسكرات الخدمة العامة عبدالله محمد شاعر: إنه تم اختيار 200 من الكشافة والجوالة؛ للمشاركة في الفرضية التي نفذتها قيادة قوات الدفاع المدني في الحج، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والأمنية المشاركة في تنفيذ خطة الدفاع المدني للطوارئ بالحج.
وأضاف "شاعر": الفرضية كانت استجابة لبلاغ ورد لعمليات المشاعر المقدسة عن وجود ازدحام في محطة القطار رقم "3" في مشعر مزدلفة؛ حيث مثّل الكشافة خلالها دور الحجاج المزدحمين في المحطة.
من جهته، أكد قائد عام المعسكرات سعيد محمد أبودهش، أن الكشافة جزء من منظومة عمل متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، ومشاركتهم مع الدفاع المدني من أولويات واجباتهم.