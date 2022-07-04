"الكشافة" يساندون وزارة التجارة في مراقبة الأسعار بالمنطقة المركزية للحرم المكي

وأوضح قائد مجموعة التجارة بمعسكرات الخدمة العامة علي العمري ، أن الجمعية سخرت عدداً من الجوّالة، لمساندة الوزارة منذ بداية شهر ذي الحجة، وتتوزع في عدة مواقع بالمنطقة المركزية للحرم المكي مع موظفي الوزارة، مشيراً الى أن الجوالة أُعدوا إعداداً جيداً لهذه المهمة في كيفية التعرُّف على السلع التالفة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وطرق ضبطها ومصادرتها وإتلافها، وطرق المعايرة للموازين المستخدمة في منافذ ونقاط البيع، من خلال تهيئة تثقيفية على أيدي متخصصين من وزارة التجارة للتعريف بآلية العمل الرقابي، وهو ما أكسبهم كثيراً من الخبرات والمهارات.