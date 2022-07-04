"الكشافة" يساندون وزارة التجارة في مراقبة الأسعار بالمنطقة المركزية للحرم المكي

بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية من خلال معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها في مكة المكرّمة والمشاعر المُقدّسة، بمساندة وزارة التجارة في مراقبة الأسعار في المنطقة المركزية للحرم المكي، ومنطقتَي العتيبية والكعكية، والالتزام ببطاقة السعر، وتوزيع التسعيرات الصادرة عن الوزارة على المحال، والتأكد من التزام الباعة بها، ومتابعة الغش التجاري، والمساعدة على توزيع السبيل من المواد الغذائية وتنظيم عملية التوزيع.
وأوضح قائد مجموعة التجارة بمعسكرات الخدمة العامة علي العمري ، أن الجمعية سخرت عدداً من الجوّالة، لمساندة الوزارة منذ بداية شهر ذي الحجة، وتتوزع في عدة مواقع بالمنطقة المركزية للحرم المكي مع موظفي الوزارة، مشيراً الى أن الجوالة أُعدوا إعداداً جيداً لهذه المهمة في كيفية التعرُّف على السلع التالفة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وطرق ضبطها ومصادرتها وإتلافها، وطرق المعايرة للموازين المستخدمة في منافذ ونقاط البيع، من خلال تهيئة تثقيفية على أيدي متخصصين من وزارة التجارة للتعريف بآلية العمل الرقابي، وهو ما أكسبهم كثيراً من الخبرات والمهارات.
وبيّن العمري، أن الجوّالة مع موظفي الوزارة يعملون على ضبط السلع المقلدة، والمخالفة للعقيدة الإسلامية، وللمواصفات والمقاييس، والمواد المنتهية الصلاحية، وسيعمل الجوّالة في اليوم التاسع على حصر عدد الشاحنات والثلاجات الموجودة في مشعر عرفات وكتابة محتوياتها وأرقام لوحاتها.