الكشف على 340 ألف حاج.. مراكز المراقبة الصحية .. جهود متواصلة وعناية طبية فورية

وأبانت أنه جرى الكشف على 340 ألف حاج منذ لحظة وصولهم وحتى اليوم، حيث بلغ عدد المطعمين ضد الحمى الشوكية في بلد الحاج (331,769) حاجًا، في حين بلغ عدد المطعمين بلقاح شلل الأطفال في المنافذ (48,311) حاجًا، كما بلغ عدد الحجاج ممن تم إعطاؤهم العلاج الوقائي بالمنافذ (26,504) حاجًا.