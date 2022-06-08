الكشف عن مستودعات إنارة غير مطابقة لكفاءة الطاقة خلال زيارات رقابية

نفّذت 5 جهات حكومية 127 زيارة لمستودعات بيع الإنارة؛ للتأكّد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.
وشملت الجولات 5 مناطق في المملكة هي الوسطى 32 مستودعاً، ومكة المكرمة 74 مستودعاً، والشرقية 10 مستودعات، وجازان 9 مستودعات، ونجران مستودعان.
وأسفرت عن رصد 124 مستودعاً مطابقاً، وعدد 3 مستودعات غير مطابقة، و593,486 منتجات مضبوطة.
وتمحورت أنواع المخالفات حول منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، أو منتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، وكذلك منتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة أبيض وأسود، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس مطبوعاً، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع OR، وأخيراً منتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضحة ومطموسة أو ممزقة أو غير مقروءة.
وشارك فيها كلٌّ من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.