الكشف عن مستودعات إنارة غير مطابقة لكفاءة الطاقة خلال زيارات رقابية

وتمحورت أنواع المخالفات حول منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، أو منتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، وكذلك منتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة أبيض وأسود، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس مطبوعاً، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع OR، وأخيراً منتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضحة ومطموسة أو ممزقة أو غير مقروءة.