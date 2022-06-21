"الكهموس": زيارةُ ولي العهدِ للأردنِ تُعزِّزُ العلاقاتِ في المجالاتِ كافةً

أَكَّدَ رئيسِ هيئةِ الرقابةِ ومكافحةِ الفسادِ "نزاهة" مازن بن إبراهيم الكهموس، أنَّ زيارةَ صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِ العزيز آل سعود وليِّ العهدِ نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ إلى المملكةِ الأردنيةِ الهاشميةِ الشقيقةِ تأتي تأكيدًا لعمقِ العلاقةِ الأخويةِ التي تجمعُ بين القيادتين والشعبين الكريمين، وفي إطار بَحْثِ العلاقاتِ الثنائيةِ وسبلِ تعزيزِها في جميعِ المجالات ومنها مكافحةُ الفساد.