الكونغو الديمقراطية تدعم طلب المملكة لاستضافة إكسبو الدولي 2030

وأوضح ماهونغا، في مؤتمر صحفي اليوم، عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان مع الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مؤكدًا متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.