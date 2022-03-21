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الكونغو الديمقراطية تدعم طلب المملكة لاستضافة إكسبو الدولي 2030

عقب لقاء جمع المستشار "قطان" مع الرئيس فيليكس تشيسكيدي
الكونغو الديمقراطية تدعم طلب المملكة لاستضافة إكسبو الدولي 2030
واس
واس

أعلن سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى المملكة نسيتا ماهونغا، عن دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030.

وأوضح ماهونغا، في مؤتمر صحفي اليوم، عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان مع الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مؤكدًا متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته، عبر "قطان" عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يؤكد متانة العلاقات بين البلدين.

جمهورية الكونغو
معرض إكسبو 2030

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