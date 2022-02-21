الكويت تدين الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على مطار الملك عبدالله بجازان

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الجبان لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف مطار الملك عبد الله في جازان، وأدى إلى إصابة عددٍ من المدنيين الأبرياء.

وتفصيلاً .. أوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية على المناطق المدنية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا لأمن المملكة والمنطقة، مما يتطلب تحركًا جادًا وسريعًا من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الأعمال الإرهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت وقوف الكويت الثابت والتام إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.