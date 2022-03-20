الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي واستهداف المدنيين والمنشآت في المملكة

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم أن استمرار هذه الأعمال الإرهابية على المناطق المدنية والمنشآت والمرافق الاقتصادية في عدد من مناطق المملكة لا يستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة فحسب وإنما يستهدف أيضًا الإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والتأثير على الاقتصاد العالمي والملاحة البحرية، ويعد كذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وفيه تقويض لأمن المملكة والمنطقة بأسرها، الأمر الذي يتطلب تحركًا سريعًا من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الأعمال الإرهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها.