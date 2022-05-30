الكويت.. حماد ينفي الشائعات حول مواد قانون "إقامة الوافدين": 5 سنوات وتجدّد طبيعياً

وأوضح حماد، أن قانون إقامة الأجانب الذي وافقت عليه اللجنة في اجتماعها الأخير، نص في المادة الـ11 على أنه يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة، الإقامة فيها لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، مشدداً على أن «ما فهم من أن مشروع القانون يهدف إلى تمديد فترة الزيارة لمدة سنة غير صحيح».