الكويت.. "كاش" بدل الإجازة للموظفين.. ومكافأة لكل متقاعد

وأوضح رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أن مشروع المرسوم يقضي "بألا تقل خدمة الموظف في الدولة عن خمس سنوات عمل، ولا يقل رصيد إجازات الموظف بعد صرف البدل النقدي عن 30 يومًا"؛ مبينًا أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد "وجّه مجلس الخدمة المدنية إلى وضع قواعد وشروط للاستحقاق والصرف".