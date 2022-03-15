الكويت.. "كاش" بدل الإجازة للموظفين.. ومكافأة لكل متقاعد
في قرارات لامست احتياجات المواطنين بالكويت، وافق مجلس الوزراء الكويتي على منح مكافأة 3 آلاف دينار لكل متقاعد، وصرف مقابل نقدي بدل الإجازة للموظفين.
وقالت صحيفة "الرأي" الكويتية: لامست القرارات الحكومية أمس، نبض الشارع واحتياجات المواطنين في أكثر من اتجاه، بإقرار عدد من التعيينات في المناصب الشاغرة، والموافقة على مشاريع شعبية.
وأضافت الصحيفة: وافق مجلس الوزراء على اقتراح بمنح مكافأة 3 آلاف دينار لكل متقاعد؛ تمهيدًا لإقرار المشروع في مجلس الأمة.
واعتمد المجلس في اجتماعه أمس مشروع مرسوم صرف مقابل نقدي لموظفي الجهات الحكومية لرصيد الإجازات الدورية أثناء فترة الخدمة.
وأوضح رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أن مشروع المرسوم يقضي "بألا تقل خدمة الموظف في الدولة عن خمس سنوات عمل، ولا يقل رصيد إجازات الموظف بعد صرف البدل النقدي عن 30 يومًا"؛ مبينًا أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد "وجّه مجلس الخدمة المدنية إلى وضع قواعد وشروط للاستحقاق والصرف".