اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تثمن تبرع المملكة لأفغانستان

وأكدت "اللجنة"، في بيانها الذي وردت إلى "سبق" نسخةً منه، أن تبرع حكومة المملكة يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها من أجل تعزيز التضامن الإسلامي ونصرة قضايا العالم الإسلامي، ودعم العمل الإسلامي الإنساني المشترك لما فيه خير الأمة الإسلامية.