اللجنة الدائمة للفتوى: الإسلام يحرم التعدي على حقوق الملكية الفكرية

وأوضحت اللجنة، في بيان لها حول الحقوق الفكرية، أن الشريعة المباركة جاءت بحفظ الحقوق لأصحابها وأكدت على تحريم التعدي على حقوق الآخرين، وذلك بقول الله تعالى {ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}، ومن ذلك أن الله منع التعدي على أموال الآخرين، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)، مشيرةً إلى أن المراد بالمال في الحديث الشريف هو كل سلعة مباحة أو فكرة لها قيمة.