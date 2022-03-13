"اللجنة الوطنية" توافق على استراتيجية التحول الرقمي لـ"هيئة المساحة"

وتهدف الاستراتيجية إلى تطبيق وتمكين التجربة الرقمية الذكية وزيادة رضا المستفيدين، إضافة إلى زيادة كفاءة الأعمال الرقمية بتوفير بنية تحتية تقنية مميزة، ورفع كفاءة الإنفاق؛ مما يمكّن الهيئة من إدارة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي بشكل أفضل، وتسهم الاستراتيجية في تنظيم وتحسين أداء أنشطة وأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية وتمكين الاستخدام الأمثل والمتكامل للمعلومات الجيومكانية، إلى جانب مواءمة أعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية مع البنية التقنية الوطنية وتحفيز الاستثمار في المعلومات الجيومكانية وزيادة نموه والعمل على تطوير الكفاءات الوطنية في مجال التحول الرقمي.