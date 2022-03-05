اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي تعقد اجتماعها الدوري

عقدت اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي اجتماعها، برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد العزيز بن عبدالله الدعيلج، وبمشاركة أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية، وذلك بفندق كراون بلازا في الرياض.
وتضمن الاجتماع الذي يهدف إلى تفعيل أعمال اللجنة واعتماد تحديث البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي؛ عدة محاور رئيسة بشأن أعمال اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي، والمصادقة على التعديلات المدخلة على الإصدار الثاني من البرنامج.
وتخلل الاجتماع عرض مرئي عن مفهوم التسهيلات في سياق النقل الجوي ونبذة عن البرنامج الوطني للتسهيلات والأعمال الحالية للهيئة والتطلعات المستقبلية للجنة التي من شأنها تحسين الحركة في المطارات، وتطوير التقنيات المستخدمة لتسريع الإجراءات الأمنية، وتخليص البضائع، ومراجعة تطبيق الأنظمة الدولية لتحقيق الأثر الإيجابي للمساهمة الفعالة في تحقيق استراتيجية قطاع الطيران المدني.
يذكر أن البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، يُمثل متطلبًا إلزاميًا للدول الأعضاء كافة في المنظمة الدولية للطيران المدني "ايكاو"، وتندرج فيه القواعد القياسية الدولية كافة وأساليب العمل الموصى بها في المطارات، لتوفير التدابير المؤدية لتسهيل حركة النقل الجوي عبر الحدود، وتفعيل كل ما من شأنه تسريع إجراءات السفر والشحن وحركة الطائرات والملاحيين وتقليل الوقت المخصص لجميع الإجراءات المختلفة.