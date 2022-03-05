اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي تعقد اجتماعها الدوري

يذكر أن البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، يُمثل متطلبًا إلزاميًا للدول الأعضاء كافة في المنظمة الدولية للطيران المدني "ايكاو"، وتندرج فيه القواعد القياسية الدولية كافة وأساليب العمل الموصى بها في المطارات، لتوفير التدابير المؤدية لتسهيل حركة النقل الجوي عبر الحدود، وتفعيل كل ما من شأنه تسريع إجراءات السفر والشحن وحركة الطائرات والملاحيين وتقليل الوقت المخصص لجميع الإجراءات المختلفة.