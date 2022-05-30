"اللجنة الوطنية للتغذية" تناقش دراسة لقياس انتشار حساسية الطعام في المملكة

وأصدرت عدداً من النماذج والأدلة الإرشادية والبيانات منها نموذج "التصنيف الغذائي في المملكة" بهدف جعل الاختيارات الغذائية للمستهلك أفضل وذات قيمة غذائية أعلى، و"الدليل الإرشادي لاستهلاك الكافيين" للتوعية حول العادات الغذائية الخاطئة المُصاحِبة لاستهلاكه والبدائل الصحية لها، ودليل "الطبق الصحي السعودي" للمساعدة في اختيار غذاء متوازن ومتكامل، إضافة إلى بيان علمي يوثق رأيها وتوصياتها العلمية التغذوية للمساعدة على مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وتقليل آثاره السلبية على المجتمع، إضافة إلى تنظيم مجموعة من ورش العمل والمحاضرات والدراسات والاستبانات التي تصب في مصلحة المجتمع.