اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة: الإقبال على الذهب ما زال كبيرًا ولكن كميات البيع أقل من السابق

من جهتها تجولت "سبق" في أسواق الذهب بالرياض، ورصدت معاناة محال الذهب؛ إذ أوضح بعضهم أن قرار السعودة 100٪ قرار صائب وجيد، ولكن هناك التفافًا عليه من قِبل البعض، موضحين أن هناك متسترين في السابق قاموا بتصحيح وضعهم، ولكنهم تكتلوا في كيانات كمستثمرين أجانب، واستفادوا من عدم إجبارهم على توظيف السعوديين؛ وبالتالي قلّت تكاليف التشغيل عليهم بشكل كبير، وخصوصا الشركات متعددة الفروع، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن راتب السعودي لا يقل عن 10 آلاف ريال.