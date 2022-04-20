اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تُمكِّن 50 متعافياً من أداء العمرة

وبيّنت اللجنة أنه بفضل الله، ثم بدعم قيادتنا الرشيدة، وتعاون القطاعات المعنية، تم تنظيم رحلة للمتعافين لأداء مناسك العمرة موضحةً أنه جاء تمكين هؤلاء المتعافين لأداء مناسك العمرة، وفقاً للشروط الواجب توافرها بالتعافي من الإدمان؛ ومنها: التوقف عن التعاطي لمدة ستة شهور على الأقل، واجتياز برنامج الرعاية اللاحقة، وأن يكون لدية الرغبة الصادقة في التعافي، واستقرار حالته المرضية والنفسية، ودافعيته للعلاج تكون جيدة، وحسن الخلق والسلوك، وأن يكون المرشح من المتعافين والمشاركين في الأنشطة الهادفة والبناءة.