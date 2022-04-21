"اللواء القرني": جولات تفتيشية على سكن الزوار والمعتمرين للتأكد من جاهزيتها

قال مدير عام الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اللواء علي بن عبدالله القرني، لـ"سبق"، إن الجانب الوقائي والإشراف يتم التركيز عليه في خطة الدفاع المدني بداية شهر رمضان المبارك، ولكن خلال شهر رمضان يتم تكثيف الجولات الميدانية والتفتيش من قبل المفتشين بفرق الأمن والسلامة للتأكد من كفاءة أجهزة الأمن والسلامة وطفاية الحريق وجاهزيتها في كافة المنشآت بشكل عام، والتركيز بشكل أساسي على إسكان المعتمرين ومراكز الإيواء للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزوار والمعتمرين، وتلافي أي ملاحظات تشغيلية قد تؤثر على سلامتهم.
وأضاف اللواء القرني أنه يتم دعم الجانب التوعوي من خلال عدد من البرامج التوعوية من خلال إرشادات وتعليمات السلامة، وبث الكثير من المقاطع التوعوية في غرف النزلاء ومقار سكنهم بعدة لغات، من حيث حثهم على التصرف بالطريقة الصحيحة في حال وقوع المخاطر، وتعليمات السلامة -لا قدر الله- التي يجب أن يلتزموا بها لضمان سلامتهم.