الليلة الباكستانية.. الثقافة والفن حاضران بأمسية حديقة الأمير ماجد في موسم جدة

شهدت حديقة الأمير ماجد، مساء أمس الجمعة، فعاليات "الليلة الباكستانية" ضمن الفعاليات الثقافية الأسبوعية لبرنامج "ملتقى الثقافات" التي تحتضنها الحديقة بكثيرٍ من العروض والبرامج الفنية والثقافية والشعبية.
وأحيا نجوم الفن من باكستان حفلاً فنياً واستعراضياً ضمن فعاليات موسم جدة ٢٠٢٢، وسط إقبال جماهيري كبير، أخذت الزوّار في رحلة معرفية إلى الثقافة الباكستانية العريقة.
وشهدت الليلة الباكستانية حضوراً كامل العدد، استمر لأكثر من ست ساعات وُصفت بالأكثر انسجاماً بين الفنانين والحضور، استمتعوا خلالها بأجواء الفن والثقافة.
وتضمنت هذه الفعالية معرضاً للثقافة والفنون وعديداً من العروض الفولكلورية والفعاليات الحية، كما أشعلت فرقة جي تي بي للفنون الشعبية حماس الجمهور بعروضها الفولكلورية.
واستمتع الجمهور بالعرض الذي قدّمه الفنان الكوميدي شاكيل صدّيقي، من على خشبة المسرح مع فرقته الفنية، آخذاً الجمهور معه لعالمٍ من المرح والفكاهة.
وتفاعلت المغنية الباكستانية نور ألماس، خلال الحفل مع جمهورها الكبير في السعودية، محلقةً بهم في جو حماسي بعددٍ من الأغنيات التي قَدمتها، كما قدم مغني البوب الباكستاني رانا فاروق وفرقته الموسيقية، وفرقة صوفي وسوهانا، وفرقتا كارول وجي تي بي وبونجابي بانجرا عروضاً فنية متنوعة.
وتستقبل حديقة الأمير ماجد زوّارها يومياً بعديدٍ من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية المشوقة، كما تتكامل فيها الخدمات والتجهيزات، التي تضم عديداً من المتاجر، إلى جانب منطقة عروض التحدّي والألعاب، التي توفر للزوّار رحلة عائلية ماتعة ومشوقة.