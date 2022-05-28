الليلة الباكستانية.. الثقافة والفن حاضران بأمسية حديقة الأمير ماجد في موسم جدة

وتستقبل حديقة الأمير ماجد زوّارها يومياً بعديدٍ من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية المشوقة، كما تتكامل فيها الخدمات والتجهيزات، التي تضم عديداً من المتاجر، إلى جانب منطقة عروض التحدّي والألعاب، التي توفر للزوّار رحلة عائلية ماتعة ومشوقة.