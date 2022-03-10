الليلة.. "دلني على الطيب" يبث شذاه في فضاء القصيم.. دخول مجاني وخصومات هائلة

وفي هذا السياق، كشف عبدالعزيز المطرودي المؤسس لـ"دلني على الطيب" ومالك العلامة التجارية "سكة الطيب" عن جاهزية المعرض الذي سيقام مع الراعي التنظيمي بلدية محافظة عنيزة، في استقبال عشاق العود والبخور، مشيراً إلى أن الموقع على أعلى الطرازات الإنشائية، ووسائل السلامة، والخدمات اللوجستية، كما أن مواقف السيارات متوفرة، والدخول مجاني لكل الأعمار، وهناك خصومات هائلة مقدمة من الأجنحة المشاركة.