الليلة.. "دلني على الطيب" يبث شذاه في فضاء القصيم.. دخول مجاني وخصومات هائلة

تزامناً مع بداية إجازة الربيع بالمملكة؛ تشهد القصيم الساعة الرابعة من عصر اليوم الخميس انطلاق المعرض الشهير "دلني على الطيب" في موقع تم تشييده خصيصاً للمهرجان بمركز الملك فهد الحضاري بعنيزة، وستشارك أبرز العلامات التجارية المحلية والإقليمية على مساحة جاوزت 6 آلاف متر مربع.
وفي هذا السياق، كشف عبدالعزيز المطرودي المؤسس لـ"دلني على الطيب" ومالك العلامة التجارية "سكة الطيب" عن جاهزية المعرض الذي سيقام مع الراعي التنظيمي بلدية محافظة عنيزة، في استقبال عشاق العود والبخور، مشيراً إلى أن الموقع على أعلى الطرازات الإنشائية، ووسائل السلامة، والخدمات اللوجستية، كما أن مواقف السيارات متوفرة، والدخول مجاني لكل الأعمار، وهناك خصومات هائلة مقدمة من الأجنحة المشاركة.
وقال "المطرودي": يكتسب "دلني على الطيب" أهميته من شهرته التي جاوزت الآفاق؛ إثر وجود أكبر علامات الطيب في المنطقة تحت سقف واحد، حيث تحوّل إلى وجهة "عطرية" في كل مرة يُقام بالرياض "عاصمة الطيب"، لتفوز محافظة عنيزة هذه المرة بتنظيمه على أرضها؛ لخدمة عشاق البخور في القصيم وحائل والمدينة المنورة.
ويتيح المعرض المجال أمام الشباب والشابات أصحاب العلامات التجارية الجديدة في الطيب؛ للمشاركة بهدف الاحتكاك بتجار العود والعلامات المعروفة، وتعزيز فرصة اكتساب الخبرة، واختصار الطريق من خلال معرفة أنواع العود والبخور، وسلاسل الإمداد، ورغبات العملاء، وظروف الربح والخسارة، وأخيرًا عمليات التصميم والتغليف والتخزين.