"المأنوسة" تخضع لمشارط التغيير.. "الطائف" تكسر الرقم السنغافوري وتدخل موسوعة جينيس

أهالي الطائف رحبوا بتعيين أمير للطائف، يقودها نحو العالم الأول، واعتبروا لقاءه الأول بشارة خير، مؤمِّلين بمشارط التغيير التي تعيد للمأنوسة جمالها وبريقها. ومع هذا كله تم أمس دخول أكبر سلة ورد موسوعة جينيس للأرقام العالمية، عملت عليها وزارة الثقافة بالتعاون مع أمانة الطائف، وزينت فعالية "ورد الطائف"؛ إذ كسرت الرقم السنغافوري بأكثر من ٨٤ ألف وردة؛ لينضم هذا الإنجاز إلى محافظة الطائف، وتعتبر باكورة الخير التي يقودها "ابن نهار" للمحافظة.