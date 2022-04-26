المؤتمر العالمي السابع للريادة والابتكار في دبي يُكرِّم "الحارثي"

كرَّم المؤتمر العالمي للابتكار والريادة في دورته السابعة المقامة في دبي عبدالرحمن بن فهد الحارثي عن دوره المتميز في ريادة الأعمال.
وأوضحت لجنة الترشيحات أن الترشيح يُبنى على معايير عدة، أهمها المساهمة في تنمية بيئة ريادة الأعمال في المنطقة، وتحقيق إنجازات مبتكرة في تأسيس وقيادة كيانات مؤسسية مزدهرة في مختلف القطاعات.
الحارثي عبَّر بدوره عن امتنانه العميق وتقديره الوفير للقائمين على الجائزة، وللقائمين على المؤتمر.
ويشغل عبد الرحمن الحارثي حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المال الخليجي، وهي شركة سعودية رائدة في القطاع المالي، تأسست عام 2008م، ومرخصة بالرخص المالية الخمس كافة من قِبل هيئة السوق المالية السعودية.
كما عمل عبدالرحمن على تأسيس وإدارة العديد من الشركات المالية، مثل Alpha Ventures ME، وهي شركة استثمارية، تستثمر في الشركات الناشئة، وكذلك مجموعة مينا المالية، وهي شركة مالية مرخصة، تمارس أعمال البنوك الاستثمارية.
"الحارثي" لديه خبرة مصرفية ومعرفة واسعة في أسواق الشرق الأوسط والأسواق الدولية، تتجاوز ٢٥ عامًا، عمل خلالها مع شركات مالية عالمية؛ إذ عمل في مكاتب Citigroup في جنيف ولندن ونيويورك ودبي، وكذلك في البنك السعودي الفرنسي مديرًا في إدارتَي الاستثمار وتمويل الشركات.
"الحارثي" حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن KFUPM بالمملكة العربية السعودية/ الظهران، وهو عضو مؤسس في جمعية القيادات العربية الشابة، وهي منظمة عربية تكرس عملها في تطوير دور القيادات الشابة في المنطقة.