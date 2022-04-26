المؤتمر العالمي السابع للريادة والابتكار في دبي يُكرِّم "الحارثي"

كما عمل عبدالرحمن على تأسيس وإدارة العديد من الشركات المالية، مثل Alpha Ventures ME، وهي شركة استثمارية، تستثمر في الشركات الناشئة، وكذلك مجموعة مينا المالية، وهي شركة مالية مرخصة، تمارس أعمال البنوك الاستثمارية.