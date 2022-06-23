المؤتمر العالمي لاقتصاديات الطاقة يسعى لزيادة المشاركة المحلية

وبين رئيس مركز (كابسارك)، فهد العجلان أن المؤتمر الذي يعقد تحت شعار "مسارات لمستقبل طاقة نظيفة ومستقرة ومستدامة"، في الفترة من 4 - 8 فبراير من العام المقبل، يسعى إلى تنويع مسارات مكافحة التغير المناخي، لتتناسب مع ظروف وطبيعة كل دولة، مع التركيز على مستهدفات المملكة الثلاثة في التعامل مع الأهداف المناخية، وهي أمن الطاقة والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.