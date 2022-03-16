‫ المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لعمليات الإطفاء يناقش أكثر من 40 ورقة في 16 جلسة بالرياض

وشملت محاور جلسات المؤتمر في يومه الثالث صحة وسلامة رجل الإطفاء، ومستقبل عمليات الإطفاء والطوارئ، وأفضل الممارسات ودراسات الحالة لمواجهة الحوادث الكبرى، وعمل العنصر النسائي في عمليات الإطفاء والسلامة، وأيضًا المشروعات الضخمة لعمليات الإطفاء والسلامة من منظور رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى تدريبات عملية عن الدخول القهري والتهوية التكتيكية، والاستعداد والاستجابة للمواد الخطرة بهدف تقييم حالات المواد الخطرة وتحديد الأولويات الرئيسة وتحديد التكتيكات وتنفيذ الخطط، وذلك في مركز تدريب الدفاع المدني.