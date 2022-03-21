المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص توقِّع اتفاقية تعاون مع جامعة الأعمال بجدة

وقال أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مؤسسة مالية متعددة الأطراف، مهمتها دعم التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء، وذلك عبر العديد من البرامج والخدمات المالية ومنتجات التمويل والاستثمار. وثمَّن هذه الشراكة القوية مع جامعة اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ومركز التعليم التنفيذي التابع لها من أجل تحقيق أحد أهم مستهدفات برنامج الشمول المالي، وهو أحد برامج المؤسسة، الذي من خلاله تطمح المؤسسة إلى تمكين الأفراد والمنشآت الريادية الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية في المجال المالي، إضافة إلى حزمة متنوعة من الخدمات المالية الحديثة والمتطورة.