"الماجدية ريزدنس" أفضل صندوق عقاري لعام 2021

توجت شركة الماجدية ريزدنس بجائزة أفضل صندوق عقاري لعام 2021 عن قطاع الشركات في ختام فعاليات معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" الذي أقيم تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل واختتم أعماله أمس.

وفازت الماجدية ريزدنس بالجائزة عن صندوق الريان ريزدنس، الذي أطلقه صندوق شركة بلوم للاستثمار، وطرحه للاكتتاب العام.

وسلم وزير الإسكان ماجد الحقيل الجائزة لنائب رئيس مجلس إدارة الماجدية ريزدنس حسام الماجد، الذي عبر عن سعادته بتتويج الماجدية بهذه الجائزة قائلاً: "سعدنا بهذه الجائزة التي جاءت تتويجاً لشراكتنا مع "بلوم للاستثمار" وتشكل دعماً حقيقياً من الوزير ماجد الحقيل".

وتعد "الماجدية ريزيدنس" المُطوّر العقاري الأول في تنفيذ الوحدات السكنية في المملكة العربية السعودية عبر مبان سكنية وتجارية حديثة تتمتع بأعلى معايير الجودة، وذات أنظمة ذكية، وحلول حماية مُتطورة، مع العمل على الإبداع والابتكار في تصاميمها للوحدات السكنية، وطورت حتى الآن 850 مبنى تحوي 12 ألف شقة يسكن فيها 40 ألف شخص.

وعبر "الماجد" عن فخره بفريق عمل الماجدية وقال "أهدي هذا الفوز لكل طواقم العمل في الماجدية ريزدنس، وفي جميع الأقسام، وأؤكد لهم أن هذه الجائزة هي حصاد جهودهم وعملهم الدؤوب للوصول بالماجدية إلى الصدارة بين شركات التطوير العقاري في كافة المجالات".

يذكر أن معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" تضمن عدداً من الفعاليات المصاحبة التي شملت 10 ورش عمل تستعرض دور الأنظمة والتشريعات في تنمية سوق الإسكان بالمملكة، إضافة إلى جهود الوزارة في تعزيز التوازن بين العرض والطلب، وجهود برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- في تفعيل الشراكة مع القطاعين العام والخاص لضخ الوحدات السكنية المتنوعة بجودة عالية وسعر مناسب في جميع مناطق المملكة.