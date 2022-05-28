"الماجدية ريزدنس" تحصل على شهادة من "بيرو فيريتاس" لتطابق منتجاتها ومعايير الجودة العالمية

حصلت "الماجدية ريزدنس" على شهادة تؤكد تطابق منتجاتها مع معايير الجودة العالمية، من إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الجودة الدولية الرائدة في مجال الاختبارات والفحوصات ومنح شهادات الجودة "بيرو فيريتاس".
ونالت "الماجدية ريزدنس" الشهادة بعد قياس ثمانية مؤشرات للأداء تتعلق بجوانب فنية وأخرى إدارية؛ منها التحكم في الخطة الزمنية وجودة مواد البناء وجودة الأعمال ورضا العملاء ومتطلبات الأمن والسلامة والتطوير وإدارة المستندات والتحكم فيها.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"الماجدية ريزدنس" عبدالسلام الماجد: إن "هذه الشهادة جاءت وفق تطلعات مجلس الإدارة فيما يخص أعلى معايير وضوابط الجودة في كافة مشاريعنا ووحداتنا السكنية، من خلال التعاقد مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال.
وأضاف الماجد: "توجت عملية التدقيق التي أجرتها الشركة المتخصصة بمنحنا الشهادة؛ ما يوضح درجة الالتزام والجودة من جانب فريق العمل، وهي الروح التي تقف خلف نجاح كل فرق العمل في الماجدية ريزدنس في إنجاز المشاريع المختلفة بنفس القدرة والكفاءة والمعايير العالية".
وتساعد "بيرو فيريتاس" عملاءها على تحسين أدائهم من خلال تزويدهم بالخدمات والحلول المبتكرة للتأكد من أن أصولهم ومنتجاتهم وبنيتهم التحتية وعملياتهم تلبّي المعايير والقوانين من حيث الجودة والصحة والسلامة وحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية.