"الماجدية ريزدنس" تحصل على شهادة من "بيرو فيريتاس" لتطابق منتجاتها ومعايير الجودة العالمية

وقال الرئيس التنفيذي لـ"الماجدية ريزدنس" عبدالسلام الماجد: إن "هذه الشهادة جاءت وفق تطلعات مجلس الإدارة فيما يخص أعلى معايير وضوابط الجودة في كافة مشاريعنا ووحداتنا السكنية، من خلال التعاقد مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال.