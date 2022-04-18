"الماجدية ريزدنس" تطلق "الماجدية 116" وتدشن واجهات مشاريعها الجديدة

ويمثل المشروع نقلة جديدة في مشاريع الماجدية حيث تم من خلاله إطلاق الهوية الجديدة لواجهات مشاريع الماجدية، كما أنه يقدم مساكن بجودة عالية تم ضمانها عبر استقطاب استشاريين متخصصين في جودة البناء، إضافة إلى تميز المشروع بتفاصيل ذكية مثل المداخل والإنارة وتوفير كافة المرافق التي تساهم في تحقيق الرفاهية للسكان.