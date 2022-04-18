"الماجدية ريزدنس" تطلق "الماجدية 116" وتدشن واجهات مشاريعها الجديدة

دشن رئيس مجلس إدارة "الماجدية ريزدنس" خالد الماجد وأعضاء مجلس الإدارة، أمس الأحد، مشروع الشركة الجديد "الماجدية ريزدنس 116" في حي الربيع شمال العاصمة الرياض.
وتفصيلاً، يحتل مشروع "الماجدية ريزدنس 116" موقعاً إستراتيجياً قرب طريق الملك عبدالعزيز وطريق الثمامة وعلى بعد 20 دقيقة فقط من مطار الملك خالد الدولي وقرب العديد من مراكز التسوق والترفيه والخدمات المميزة، ويضم 10 مبان تحوي 120 شقة سكنية فاخرة.
ويمثل المشروع نقلة جديدة في مشاريع الماجدية حيث تم من خلاله إطلاق الهوية الجديدة لواجهات مشاريع الماجدية، كما أنه يقدم مساكن بجودة عالية تم ضمانها عبر استقطاب استشاريين متخصصين في جودة البناء، إضافة إلى تميز المشروع بتفاصيل ذكية مثل المداخل والإنارة وتوفير كافة المرافق التي تساهم في تحقيق الرفاهية للسكان.
ويعتبر " الماجدية ريزدنس 116" المشروع الثاني لشركة الماجدية مع صندوق بلوم انفست، وذلك بعد أن حقق المشروع السابق مع الصندوق نجاحاً باهراً.
ومن أهم ما يميز " الماجدية ريزدنس 116" احتواؤه على حديقتين داخليتين بمساحة 1200 متر مربع تطل عليهما أغلب الشقق عبر نوافذها وشرفاتها، كما تم استخدام مواد مستدامة للواجهات ولمرافق المشروع لتحافظ على ديمومة جمال التصميم.
ويمتاز "الماجدية ريزدنس 116" بكونه تجمعاً سكانياً مغلقاً، حيث توجد بوابات لا يمكن الدخول عبرها إلا من خلال بطاقات ذكية للاستفادة من المرافق المخصصة للمشروع والتي خصصت للسكان فقط، كما تم استخدام بعض الأساليب الحديثة لخدمة السكان منها مرمى نفايات لكل عمارة، واستخدام الأنظمة الذكية داخل الشقق.
وعلى مدى مسيرتها التي تمتد لأكثر من 50 عاماً في النشاط العقاري، طورت "الماجدية ريزدنس" حتى الآن 850 مبنى تحتوي على 12 ألف شقة سكنية وبإجمالي مسطحات بلغت مليون متر مربع، يسكنها أكثر من 40 ألف شخص.