"الماجدية ريزدنس" تكرّم الطلاب المشاركين في مشروع أعمال التصميم المعماري

وقال عميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز الدغيشم: "حريصون على خدمة المجتمع عبر تقديم المعرفة والمساهمة في تنمية أفكار الطلاب من خلال الممارسات التطبيقية بالشراكة مع أحد أقوى شركات التطوير العقاري في المملكة، ونأمل أن تكون نقطة البداية للوصول إلى مشاريع وخطط كبرى مع الماجدية ريزدنس في المستقبل".