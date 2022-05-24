"الماجدية ريزدنس" تكرّم الطلاب المشاركين في مشروع أعمال التصميم المعماري

كرّمت شركة "الماجدية ريزدنس"، مؤخرًا، طلاب كلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود المشاركين في مشروع أعمال التصميم المعماري بعد تقديمهم حلولاً هندسية مبتكرة لمشروع سكني لتطبيقها على أرض الواقع.
وبحضور عميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز الدغيشم؛ قدم نائب الرئيس التنفيذي لشركة "الماجدية ريزدنس" المهندس عادل الخراشي هدايا تقديرية لـ 59 طالبًا وطالبة شاركوا في المشروع، بعد الاطلاع على كافة التصاميم المقدمة وتقييمها ورصد الأفكار والنقاط المطروحة للاستفادة منها، وذلك خلال حفل في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود بالرياض.
وقال الخراشي: "فخورون بشراكتنا مع كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود التي نأمل أن تساهم في إيجاد بيئة حاضنة للأفكار والمبدعين من أبناء الجامعة، آملين أن تمتد هذه الشراكة لخدمة الوطن وأبناء المجتمع للمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030".
وكانت "الماجدية ريزدنس" قد وقّعت اتفاقية مع جامعة الملك سعود لإشراك الطلاب في أعمال التصميم المعماري خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 1443هـ.
ولتحديد المتطلبات الواجب توافرها في المشاريع؛ عقد الجانبان ورشة عمل بحضور نائب الرئيس التنفيذي ومدير إدارة المشاريع لشركة "الماجدية ريزدنس" ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب مرحلة ما قبل التخرج من كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود.
وأضاف الخراشي : "نشكر جامعة الملك سعود على إتاحة الفرصة للماجدية ريزدنس للوصول إلى أفكار مبتكرة وشابة من طلاب كلية العمارة والتخطيط تساهم في تعزيز المحتوى المحلي من حيث التصاميم والحلول الهندسية".
وأردف: "شهد الفصل الدراسي الحالي متابعة وتقييم أعمال تطوير التصاميم ورصد الأفكار التي وبإذن الله سيكون لها مردود إيجابي على القطاع العقاري في مملكتنا الحبيبة."
وتأسست كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود في عام 1404هـ. وكان قسم العمارة وعلوم البناء النواة الأولى للكلية لتكون بذلك أول مؤسسة أكاديمية لتعليم العمارة في شبه الجزيرة العربية.
وقال عميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز الدغيشم: "حريصون على خدمة المجتمع عبر تقديم المعرفة والمساهمة في تنمية أفكار الطلاب من خلال الممارسات التطبيقية بالشراكة مع أحد أقوى شركات التطوير العقاري في المملكة، ونأمل أن تكون نقطة البداية للوصول إلى مشاريع وخطط كبرى مع الماجدية ريزدنس في المستقبل".
وعلى مدى مسيرتها التي تمتد لأكثر من 50 عامًا في النشاط العقاري؛ طورت "الماجدية ريزدنس" حتى الآن 850 مبنى تحتوي على 12 ألف شقة سكنية بمساحة بلغت 1 مليون متر مربع، ويسكنها أكثر من 40 ألف شخص.