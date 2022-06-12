"الماجدية ريزدنس" و"قرة" تُوَقّعان اتفاقية لافتتاح مركز ضيافة للأطفال بـ"الماجدية فيلج"

من جانبه أكد المدير العام لشركة "قرة لحضانة الأطفال" الدكتور عبدالله التويجري، أن "قرة" تسعى إلى إحداث نقلة نوعية لخدمات ضيافة الأطفال بتوفير أعلى معايير الجودة للخدمات وأقصى مستوى من السلامة؛ للمساهمة في رفع جودة الحياة وتحسين تجربة السكن؛ سعيًا للتكامل مع رؤية 2030 وبرنامج جودة الحياة والصحة للأطفال، عبر تقديم برامج تطويرية متخصصة للأطفال وتوفير حاضنات مؤهلات ومتخصصات في أساسيات التعامل مع الأطفال".