"الماجدية ريزدنس" و"قرة" تُوَقّعان اتفاقية لافتتاح مركز ضيافة للأطفال بـ"الماجدية فيلج"
وقّعت "الماجدية ريزدنس"، اتفاقية مع "قرة لحضانة الأطفال"؛ لتوفير مركز لضيافة الأطفال داخل مشروع الماجدية "فيلج" الذي سيتم افتتاحه قريبًا بحي حطين بالرياض.
وتستهدف الماجدية من خلال شراكتها مع "قرة لحضانة الأطفال" إضافة خدمة جديدة ضمن جهودها لتوفير كل المرافق والخدمات التي تسهم في إيجاد بيئة آمنة ومتكاملة لسكان "الماجدية فيلج".
ومَثّل الشركتين في توقيع الاتفاقية، نائبُ الرئيس التنفيذي لـ"الماجدية ريزيدنس" المهندس عادل الخراشي، والمدير العام لشركة "قرة لحضانة الأطفال" الدكتور عبدالله التويجري.
وقال "الخراشي": "تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الماجدية لتقديم أفضل الخدمات لعملائها ورفع جودة الحياة في مشاريعها السكنية، موضحًا أن "الماجدية ريزيدنس" تسعى في مشاريعها لتوفير جميع الخدمات والمتطلبات التي تسهم في تحسين تجربة العميل.
وتابع "الخراشي": تسعى "الماجدية ريزدنس" لأن تكون جزءًا من رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية، وهذا الأمر يتطلب من المطورين العقاريين توفير مشاريع عقارية سكنية تقدم خيارات مميزة للسكان؛ حيث المباني الخضراء والمساكن الذكية والخدمات المتنوعة، هي عناصر أساسية في تحسين تجربة السكن؛ وهذا ما سيتم تقديمة خلال الفترة المقبلة بمشيئة الله.
من جانبه أكد المدير العام لشركة "قرة لحضانة الأطفال" الدكتور عبدالله التويجري، أن "قرة" تسعى إلى إحداث نقلة نوعية لخدمات ضيافة الأطفال بتوفير أعلى معايير الجودة للخدمات وأقصى مستوى من السلامة؛ للمساهمة في رفع جودة الحياة وتحسين تجربة السكن؛ سعيًا للتكامل مع رؤية 2030 وبرنامج جودة الحياة والصحة للأطفال، عبر تقديم برامج تطويرية متخصصة للأطفال وتوفير حاضنات مؤهلات ومتخصصات في أساسيات التعامل مع الأطفال".
يُذكر أن الماجدية ريزدنس طوّرت حتى الآن 850 مبنى يحتوي على 12 ألف شقة سكنية، وبمساحة بلغت 1 مليون متر مربع، يسكنها أكثر من 40 ألف شخص.