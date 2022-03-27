"الماجدية ريزيدنس" تتعاقد مع "وقت اللياقة" لافتتاح فرعين في "فيلج" و"الماجدية 112"

وقال عبدالسلام الماجد إن توقيع العقدين مع وقت اللياقة "يأتي ضمن جهود الماجدية لتقديم أفضل الخدمات لعملائها ورفع جودة الحياة في مشاريعها السكنية" موضحا أن "الماجدية ريزيدنس" تسعى في مشاريعها لتوفير جميع الخدمات والمتطلبات التي تسهم في رفع جودة الحياة وتحسين تجربة السكن، وذلك للتكامل مع رؤية 2030 وبرنامج جودة الحياة الذي يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية.