"الماجدية ريزيدنس" تتعاقد مع "وقت اللياقة" لافتتاح فرعين في "فيلج" و"الماجدية 112"

أبرمت شركة "الماجدية ريزيدنس" عقدين مع شركة "لجام" الرياضية المالكة لسلسلة نوادي "وقت اللياقة" لافتتاح فرعين لمراكز "وقت اللياقة" داخل مشروعي الماجدية "فيلج" و "الماجدية 112" اللذين تستعد "الماجدية ريزيدنس" لإطلاقهما قريبا في حي حطين بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك لخدمة سكان المجمعين.
ومثل الشركتين في توقيع العقود الرئيس التنفيذي لـ "الماجدية ريزيدنس"عبدالسلام الماجد والرئيس التنفيذي لشركة " لجام "عدنان الخلف.
وقال عبدالسلام الماجد إن توقيع العقدين مع وقت اللياقة "يأتي ضمن جهود الماجدية لتقديم أفضل الخدمات لعملائها ورفع جودة الحياة في مشاريعها السكنية" موضحا أن "الماجدية ريزيدنس" تسعى في مشاريعها لتوفير جميع الخدمات والمتطلبات التي تسهم في رفع جودة الحياة وتحسين تجربة السكن، وذلك للتكامل مع رؤية 2030 وبرنامج جودة الحياة الذي يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية.
وتابع الماجد "تسعى رؤية 2030 إلى تعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية، وهذا الأمر يتطلب من المطورين العقاريين توفير مشروعات عقارية سكنية تقدم خدمات مميزة للسكان، حيث المباني الخضراء والمساكن الذكية، والخدمات المتنوعة، هي عناصر أساسية في تحسين تجربة السكن".
وتستعد "الماجدية ريزيدنس" لإطلاق مشروع "فيلج" الذي يعد قرية متكاملة الخدمات ويتكون من 338 وحدة سكينة عالية الجودة تتمتع بالخصوصية مع تلبية جميع احتياجاتهم، إضافة إلى توفير مرافق أساسية تخدم ساكني المجمع؛ مثل حضانة الأطفال والميني ماركت والمقهى وصالات متعددة الاستخدامات.