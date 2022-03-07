"الماضي" يستعرض تطورات مهرجانات الإبل.. من صناديق خشبية لأجهزة إلكترونية

أعاد عضو مجلس إدارة نادي الإبل "فوزان الماضي" ذكريات من مهرجانات الإبل سابقاً من خلال نشر العديد من الصور لتلك الفعاليات التي أظهرت بدائية العمل مقارنة بما وصل له هذا القطاع في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وتشرف هذا القطاع بإشراف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالإشراف على نادي الإبل والجهود التطويرية الكبيرة من قبل رئيس مجلس نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين حتى أصبحت الإبل منظمة عالمية.