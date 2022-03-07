"الماضي" يستعرض تطورات مهرجانات الإبل.. من صناديق خشبية لأجهزة إلكترونية

أعاد عضو مجلس إدارة نادي الإبل "فوزان الماضي" ذكريات من مهرجانات الإبل سابقاً من خلال نشر العديد من الصور لتلك الفعاليات التي أظهرت بدائية العمل مقارنة بما وصل له هذا القطاع في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وتشرف هذا القطاع بإشراف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالإشراف على نادي الإبل والجهود التطويرية الكبيرة من قبل رئيس مجلس نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين حتى أصبحت الإبل منظمة عالمية.
وأظهرت الصور التطورات الحديثة فبعد افتراش الجماهير الأرض لمشاهدة عرض المنقيات والفرديات وفر لهم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مدرجات حديثة مزودة بشاشات عملاقة كما تطور عمل لجان التحكيم من صناديق خشبية لأوراق الترشح أصبحت التعامل الحالي في كافة التعاملات من خلال أجهزة إلكترونية متطورة على مستوى عالمي.
وقال"الماضي" في سلسلة تغريدات له على تويتر مدعومة بالعديد من الصور: اليوم أستعيد ذكريات فريق العمل في مجلة الإبل أول وسيلة إعلامية متخصصة عن الإبل والتي كانت بدايتها أواخر 2004م، وهم الآن من أبرز الإعلاميين والمهنيين في مجال الإبل، وهذا شيء أفتخر به كمؤسس لهذا الكيان الكبير الذي خدم إرثنا العظيم.
وتابع: اختتم هذه الجولة الأرشيفية بصور لجمهور مهرجان الملك عبدالعزيز بأم رقيبة، لتوضيح الفارق الكبير والتطور العظيم الذي وصل له قطاع الإبل في وقتنا الحالي، ودام عزك يا وطني ولي رجعة أخرى للأرشيف كلما سنحت الفرصة، وآسف على الإطالة.