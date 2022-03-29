المالكي: نراعي خطط التوظيف لرؤية المملكة 2030 ووظائف المستقبل في سوق العمل

وأشار المالكي إلى أهمية التأهيل المعرفي على أحدث المفاهيم والنظريات العلمية، والالتزام، والجدية، وهو ما تميز به خريجو وخريجات المعهد، ويتبين ذلك من خلال العروض الوظيفية التي تقدم لهم، واستقطابهم من شركات ومؤسسات القطاع الخاص والعام، وفي أحيان كثيرة يتلقون العروض الوظيفية أثناء الدراسة قبل تخرجهم، وهذا يؤكد الثقة في كفاءتهم، وهناك مشاريع تدريبية مع جهات متعددة في القطاعين العام والخاص لإكساب الخريجين والخريجات ميزة تنافسية في سوق التوظيف.