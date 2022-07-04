"المالكي" يرفع شكره للقيادة بمناسبة الانتهاء من حياكة ثوب الكعبة المشرفة
رفَع المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، عبدالحميد بن سعيد المالكي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، على دعمهما الكبير، كما شكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمناسبة إنجاز ثوب الكعبة المشرفة، لهذا العام ١٤٤٣هـ حسب الخطة المعدة لذلك.
وقال "المالكي": لا يزال المجمع منذ أن أمر المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود إلى هذا العصر الزاهر، يواكب عجلة التطور والتقنية الحديثة، ليواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتخرج كل عام الكسوة في أبهى صورها بأيدٍ سعودية محترفة تفخر بهذا العمل الجليل، وهذا ليس بمستغرب على قيادتنا الحكيمة فقد جعلت نصب أعينها خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين والكعبة المشرفة وكسوتها خصوصًا.
واختتم برفع جزيل الشكر والامتنان للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على كل ما يقدمه من دعم وتوجيه وإشراف ومتابعة لإنفاذ توجيهات ولاة الأمر في العناية والرعاية بالحرمين الشريفين، والكعبة المشرفة خاصةً.