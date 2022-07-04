"المالكي" يرفع شكره للقيادة بمناسبة الانتهاء من حياكة ثوب الكعبة المشرفة

رفَع المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، عبدالحميد بن سعيد المالكي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، على دعمهما الكبير، كما شكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمناسبة إنجاز ثوب الكعبة المشرفة، لهذا العام ١٤٤٣هـ حسب الخطة المعدة لذلك.