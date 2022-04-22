"المالكي" ينقل جهود "إغاثي الملك سلمان" لخدمة لاجئي الروهينجا في بنجلاديش

واحتضنت كوكس بازار أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا، في وقت تعاني فيه بنجلاديش من الفقر، بينما تعدّ سابع دولة في العالم من حيث اكتظاظ السكان، ومع ذلك بدأت تستقبل الآلاف من لاجئي الروهينجا منذ أن تعرضوا من قبل 5 سنوات وتحديدًا في عام 2017، إلى كل أصناف التنكيل والعذاب والقتل والتشريد والملاحقة، كأقلية مسلمة في بلدة بورما، حيث كانت الديانة الإسلامية سببًا رئيسيًا في تهجيرهم واضطهادهم.