المالية ومجموعة البنك الدولي تطلقان "برنامج زمالة الكفاءات السعودية"

يذكر أن البرنامج يقدم فرصة فريدة للكفاءات المؤهلة ممن لديهم شغف للعمل في مجال التنمية الدولية عبر المشاركة في وضع حلول لبعض تحديات التنمية الأكثر إلحاحًا في العالم، وستشمل هذه الفرص العمل مع الحكومات، ومجموعات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وغيرها من الجهات في الدول النامية حول العالم، وستتطرق إلى مجالات التنمية المتعددة مثل تقديم المشورة بشأن السياسات والاستراتيجيات، وأيضاً تحديد وإعداد وتقييم والإشراف على مشاريع التنمية، كما سيساعد هذا البرنامج المواهب السعودية على بناء قدراتهم الفنية وإعدادهم لتولي مناصب قيادية في المنظمات الدولية والإقليمية.