المتاجر المتنقلة لـ"البلدية".. خطوات واثقة لتمكين الشباب والأسر المنتجة

سجلت مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان "المتاجر المتنقلة" الهادفة إلى تمكين الباعة والأسر المنتجة من المواطنين والمواطنات واحتضانهم في مواقع محددة ومكتملة الخدمات زيادة مضطردة وكبيرة في عدد الحاضنات ومنافذ البيع على مستوى الأمانات والبلديات بمختلف مناطق المملكة، حيث بلغ عدد الحاضنات على مستوى الأمانات (147) حاضنة تحتوي على (1791) منفذاً للبيع، وتغطي الحاضنات المفعلة (9) أمانات، وهي: (المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، عسير، الباحة، جازان، الطائف، والأحساء).
وتهدف المبادرة إلى خدمة الباعة والأسر المنتجة من المواطنين والمواطنات بما يضمن احتضانهم في مواقع محددة ومكتملة الخدمات ليتمكن المستفيدون من عرض منتجاتهم بكل يسرٍ وسهولة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والحد من الآثار السلبية التي تم رصدها من قبل المواطنين والمقيمين في الشوارع والطرقات جراء ممارسة البيع الكامل، والتي تتمحور في التشوه البصري والصحي والبيئي.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أطلقت ضمن استراتيجيتها لدعم الشباب، مبادرة "المتاجر المتنقلة" من خلال إنشاء حاضنات نموذجية خُصصت للمشاريع الصغيرة وخدمة الباعة والأسر المنتجة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها لدعم الشباب والفتيات من ريادي الأعمال لتطوير مشروعاتهم في مجالاتهم المتعددة.
وكانت الوزارة قد دعت العاملين في الأنشطة الحرفية والأسر المنتجة وأصحاب المشاريع إلى الاستفادة من هذه المبادرة عبر خدمة المتاجر المتنقلة والاطلاع على كافة الاشتراطات والضوابط من خلال زيارة منصة "بلدي" الإلكترونية وتنفيذ خطوات بسيطة وسهلة تمكنهم من ممارسة النشاط التجاري في حاضنات مكتملة الخدمات بكل يسر وسهولة.