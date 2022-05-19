المتاجر المتنقلة لـ"البلدية".. خطوات واثقة لتمكين الشباب والأسر المنتجة

سجلت مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان "المتاجر المتنقلة" الهادفة إلى تمكين الباعة والأسر المنتجة من المواطنين والمواطنات واحتضانهم في مواقع محددة ومكتملة الخدمات زيادة مضطردة وكبيرة في عدد الحاضنات ومنافذ البيع على مستوى الأمانات والبلديات بمختلف مناطق المملكة، حيث بلغ عدد الحاضنات على مستوى الأمانات (147) حاضنة تحتوي على (1791) منفذاً للبيع، وتغطي الحاضنات المفعلة (9) أمانات، وهي: (المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، عسير، الباحة، جازان، الطائف، والأحساء).