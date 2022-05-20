الإحصاء: المشاركة في تعداد 2022 إلزامية ويحق للهيئة معاقبة المخالفين

وقال: "إنه على ضوء الاستفسارات الواردة إلى قنوات التواصل التابعة للهيئة العامة للإحصاء حول إلزامية المشاركة في تعداد السعودية 2022م والغرامات المترتبة على عدم المشاركة، فإن آلية التطبيق شددت على محدودية فرض الغرامات واستخدامها في أضيق الحدود، حيث لا يستطيع الباحث الميداني إيقاع أي غرامة على أيٍ من السكان بشكل مباشر إلا من خلال مشرف المنطقة، ولا يتم ذلك إلا بعد التحدث مع الساكن مباشرة من قبل المشرف، وإعطائه أكثر من فرصة للمشاركة وتحذيره قبل إيقاع المخالفة".