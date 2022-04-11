المتحف الوطني السعودي يفعل برنامج "أرومة" في رمضان

يذكر أن برنامج "أرومة" انطلق مطلع العام الجاري 2022م، تعزيزًا لعناصر الثقافة السعودية، وخلق محتوى معرفي مغاير؛ تتفاعل معه كافة شرائح المجتمع، فيما يفتح المتحف أبوابه للزوار في رمضان؛ خلال أيام السبت والاثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة 10 صباحًا إلى 3 مساءً، ومن 9 مساءً إلى 1 صباحًا، والخميس من الساعة 10 صباحًا إلى 3 مساءً، ومن 10 مساءً إلى 2 صباحًا، ويوم الجمعة يغلق صباحًا ويفتح من الساعة 10 مساءً إلى 2 صباحاً، بينما يغلق يوم الأحد.