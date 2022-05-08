المتحف الوطني يعلن مواعيد زياراته وبرامجه في مايو

أعلن المتحف الوطني السعودي، مواعيد زيارات المتحف بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيفتح أبوابه من جديد للزوّار بدايةً من 9 مايو، وستكون مواعيد الزيارات من الإثنين إلى الأربعاء ويوم السبت من الساعة 9 صباحاً حتى الـ7 مساءً، أما يوم الجمعة فستكون من الساعة 2 مساءً حتى الـ10 مساءً، في حين سيغلق المتحف أبوابه يوم الأحد.