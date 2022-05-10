"المتحمي" يدشن جناح المؤسسة في معرض آيسف 2022 بالولايات المتحدة

وأكد أنه حرص على المشاركة والحضور إلى آيسف، لأن المملكة حققت إنجازات هذا العام، منها أنها صاحبة المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والصين من حيث عدد الطلاب المشاركين في هذه الدورة من آيسف، مشيراً إلى أنه أمر يمنح الطلاب السعوديين فرصة للحصول على الجوائز، ‏سواء كانت جوائز كبرى أو جوائز خاصة.