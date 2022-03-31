المتقدمون على تصاريح العربات بالحرم المكي يشكون من زحام مركز الفحص الطبي

اصطدم عدد من المتقدمين على تصاريح العربات بالحرم المكي الشريف، بزحام مركز الفحص الطبي الشامل بالزاهر، من أجل الحصول على الكشوفات الطبية المتعلقة بعملهم خلال شهر رمضان المبارك، وسط مطالبات بتدخل وزارة الصحة للحدّ من طول طوابير الانتظار، وتمديد فترات عمل المركز في أوقات أخرى لاستيعاب المتقدمين قبل دخول الشهر الكريم.