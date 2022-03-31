المتقدمون على تصاريح العربات بالحرم المكي يشكون من زحام مركز الفحص الطبي

اصطدم عدد من المتقدمين على تصاريح العربات بالحرم المكي الشريف، بزحام مركز الفحص الطبي الشامل بالزاهر، من أجل الحصول على الكشوفات الطبية المتعلقة بعملهم خلال شهر رمضان المبارك، وسط مطالبات بتدخل وزارة الصحة للحدّ من طول طوابير الانتظار، وتمديد فترات عمل المركز في أوقات أخرى لاستيعاب المتقدمين قبل دخول الشهر الكريم.
واضطر المركز المتخصص في الفحص الطبي لترتيب مواعيد قد تصل بعضها إلى منتصف شهر رمضان، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المتقدمين، لافتين إلى أنهم لن يستفيدوا من تلك الفحوصات ولن تجدي نفعاً عند انتهاء شهر الصوم.
وحصلت "سبق" على صور تبين مدى الزحام الذي يشهده مركز الفحص الطبي الشامل بمكة، وسط مطالبات بضرورة تدخل الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصحة لتدارك الزحام والعمل على استيعاب الأعداد لضمان حصولهم على فحوصاتهم الطبية قبل حلول شهر رمضان.