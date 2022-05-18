المجتمع المكي يحبس أنفاسه.. ساعات تفصله عن إعلان نتائج انتخابات "الغرفة"

من المقرر الإعلان عن نتائج انتخابات الدورة 21 لمجلس إدارة غرفة مكة، بعد ساعات قليلة.
وعلمت "سبق" من مصادرها عن تحقيق رقم قياسي جديد بلغ أكثر من 21 ألف صوت، من خلال 8 آلاف مصوت للأفراد لاختيار 6 من المرشحين لعضوية المجلس في سنواته الأربع المقبلة من أصل 57 مرشحًا بينهم سيدة واحدة قبيل انتهاء الفترة التي حددتها لجنة الانتخابات.
وكشفت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للدورة 21 أن أعداد الناخبين تتضاعف بوتيرة واضحة لاختيار المرشحين من بين 12 مجموعة تتكون كل منها من ثلاثة مرشحين، إلى جانب 21 مرشحًا فرديًا خارج تلك المجموعات.
وبعد خمس ساعات، ستعلن اللجنة عن النتائج النهائية للأسماء الستة الفائزين من بين 57 مترشحًا، بينهم سيدة واحدة، حيث حددت الساعة التاسعة من مساء الأربعاء 18 مايو الموافق 17 شوال موعدًا لإعلان النتيجة النهائية.
وأشارت اللجنة إلى أن التصويت سيكون متاحًا على مدار الساعة حتى الوقت المحدد سلفًا؛ لكون التصويت في هذه الدورة يتم إلكترونيًا بالكامل لأول مرة في تاريخ الغرفة، ويدلي الناخبون بأصواتهم عن طريق التصويت على موقع وزارة التجارة عبر الرابط (https://voting.mc.gov.sa/Home/Index).
وبينت أن آلية التسجيل والدخول والتصويت عبر البوابة الإلكترونية المخصصة، موضحة على الفيديو، مع توضيح وجود خانات للتصويت للمجموعات والأفراد، فيما دعت اللجنة الراغبين في طرح الاستفسارات بالاتصال على الرقم (1900).
وحذرت الراغبين في المشاركة بالإدلاء بأصواتهم (الناخبين) بأهمية وسرية الحفاظ على رمز التحقق الخاص والمرسل إلى جوالاتهم أثناء سير العملية الانتخابية وعدم إفشائه لأي شخص آخر.
ولضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها؛ فإن الناخب يتحمّل مسؤولية إفشاء رمز التحقق المرسل على جواله.