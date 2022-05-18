المجتمع المكي يحبس أنفاسه.. ساعات تفصله عن إعلان نتائج انتخابات "الغرفة"

وعلمت "سبق" من مصادرها عن تحقيق رقم قياسي جديد بلغ أكثر من 21 ألف صوت، من خلال 8 آلاف مصوت للأفراد لاختيار 6 من المرشحين لعضوية المجلس في سنواته الأربع المقبلة من أصل 57 مرشحًا بينهم سيدة واحدة قبيل انتهاء الفترة التي حددتها لجنة الانتخابات.