المجسمات العالمية في "جدة آرت بروميناد".. مزيج فريد بين الفنون الثقافية والعملية

ويستعرض الفنان "جافيد جاه" المتخصص في الهندسة المعمارية الإسلامية قطعًا فنية متعددة التخصصات في علم الفلك مستوحاة من الكواكب، ويستند في تصاميمه إلى علم الكون، وتنتقل تصاميمه بين فن الجداريات والعمارة المعاصرة، كما تم تصميم منحوتات إسلامية يتم استعراضها في جدة آرت بروميناد بألوان متعددة ترمز إلى علم الفلك.